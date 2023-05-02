Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна

Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закурдаев Андрон

Мать: Закурдаева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Бородулин Евсей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Бородулин Евсей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородулин Евсей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.