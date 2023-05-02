Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закурдаев Андрон
Мать: Закурдаева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Владимир Евсеевич
Отец ребёнка: Бородулин Евсей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Василий Евсеевич
Отец ребёнка: Бородулин Евсей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородулин Евсей Фёдорович
Смерть
Неизвестно