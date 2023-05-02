Бородулин Евсей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Владимир Евсеевич
Мать ребёнка: Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Василий Евсеевич
Мать ребёнка: Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна
Смерть
Неизвестно