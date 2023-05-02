Бородулин Евсей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Евсей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородулин Фёдор Яковлевич

Мать: Бородулина (Ячменева) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Владимир Евсеевич

Мать ребёнка: Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородулина (Закурдаева) Мавра Андроновна

Смерть
Неизвестно

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