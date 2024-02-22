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Федосеев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Беломытцева Агриппина

Рождение ребёнка
03.09.1931

Дочь: Николаева (Федосеева) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Беломытцева Агриппина

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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