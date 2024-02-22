Федосеев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беломытцева Агриппина
Рождение ребёнка
03.09.1931
Дочь: Николаева (Федосеева) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Беломытцева Агриппина
Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно