Пономарёвка
Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
981Богородское (Пономаренко), с. каз.при р. Дёме.1303629611541275Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
523. Пономаревка (Богородское), село бывшее государственное, при реке Деме, дворов 400, жителей 2548, волостное правление (уездный город в 130 верстах), 2 церкви правосла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11816Пономаревкасело53°18'с.ш.54°08'в.д.N-40-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53638422101с Пономарёвкасело