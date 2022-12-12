село Пономарёвка, село Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Пономарёвка

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
981Богородское (Пономаренко), с. каз.при р. Дёме.1303629611541275Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Пономаревская волость
523. Пономаревка (Богородское), село бывшее государственное, при реке Деме, дворов 400, жителей 2548, волостное правление (уездный город в 130 верстах), 2 церкви правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
11816Пономаревкасело53°18'с.ш.54°08'в.д.N-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Пономарёвский сельсовет
53638422101с Пономарёвкасело
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