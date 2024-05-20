Прохоров Аксен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Прохоров Тимофей Аксенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Прохоров Никита Аксенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Прохорова Домна Аксеновна
Мать ребёнка: не указана