Прохоров Аксен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохоров Аксен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Прохоров Тимофей Аксенович

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Прохоров Петр Аксенович

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Прохоров Никита Аксенович

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Прохорова Домна Аксеновна

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

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