Прохоров Тимофей Аксенович Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохоров Тимофей Аксенович

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Прохоров Аксен

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Ксения Стахиевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Прохоров Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Прохоров Феодор Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Прохоров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Прохоров Симеон Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Прохоров Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Прохоров Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Прохоров Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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