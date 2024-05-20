Прохоров Тимофей Аксенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Прохоров Аксен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Прохоров Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Прохоров Феодор Тимофеевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Прохоров Симеон Тимофеевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Прохоров Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Прохоров Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Стахиевна
Смерть
Неизвестно