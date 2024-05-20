Прохорова Ксения Стахиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Прохоров Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Прохоров Феодор Тимофеевич
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Прохоров Симеон Тимофеевич
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Прохоров Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Прохоров Кирилл Тимофеевич
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович
Смерть
Неизвестно