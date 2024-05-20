Прохорова Ксения Стахиевна Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохорова Ксения Стахиевна

Место рождения

Бутырки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутырки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Тимофей Аксенович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Прохоров Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Прохоров Феодор Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Прохоров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Прохоров Симеон Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Прохоров Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Прохоров Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Прохоров Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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