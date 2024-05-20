Прохоров Петр Аксенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Прохоров Аксен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Прохорова Марина Петровна
Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Прохорова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна
Смерть
Неизвестно