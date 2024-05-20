Прохоров Петр Аксенович Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохоров Петр Аксенович

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Прохоров Аксен

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Прохоров Иван Петрович

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Прохорова Марина Петровна

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Прохоров Иван Петрович

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Прохорова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Прохоров Андрей Петрович

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Егоровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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