Прохорова Акулина Егоровна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова Акулина Егоровна

Прохорова Акулина Егоровна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Петр Аксенович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Прохоров Иван Петрович

Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Прохорова Марина Петровна

Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Прохоров Иван Петрович

Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Прохорова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Прохоров Андрей Петрович

Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.