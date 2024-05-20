Прохорова Акулина Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Прохорова Марина Петровна
Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Прохорова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Прохоров Петр Аксенович
Смерть
Неизвестно