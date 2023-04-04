Миркин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Миркин Арон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1926
Дочь: (Миркина) Зинаида
Мать ребёнка: Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно