Миркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миркин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Миркин Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)

Рождение ребёнка
10.01.1926

Дочь: (Миркина) Зинаида

Мать ребёнка: Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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