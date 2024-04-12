Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)
Место рождения
Дата рождения30.08.1904
Дата смерти20.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1926
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Миркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миркин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миркин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миркин Александр
Смерть
20.12.1975