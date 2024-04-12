Миркина (Грушкина) Александра (Варвара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиркина (Грушкина) Александра (Варвара)

Миркина (Грушкина) Александра (Варвара)

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.08.1904

Дата смерти

20.12.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904

Отец: Авель

Мать: Роза

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.01.1926

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Миркин Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миркин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миркин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миркин Александр

Смерть
20.12.1975
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close