Архипова (Архипова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Архипова) Мария Алексеевна

Архипова (Архипова) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1910

Дата смерти

16.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910

Отец: Архипов Алексей Терентьевич

Мать: Архипова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1930

Дочь: Людмила (Люся) Константиновна

Отец ребёнка: Архипов Константин Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: Родионова Фаина Константиновна

Отец ребёнка: Архипов Константин Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1941

Сын: Архипов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Архипов Константин Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1951

Дочь: Телелюева Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Булатов Захар Кирьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Захар Кирьянович

Смерть
16.06.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close