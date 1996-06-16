Архипова (Архипова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1910
Дата смерти16.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910
Рождение ребёнка
18.11.1930
Дочь: Людмила (Люся) Константиновна
Отец ребёнка: Архипов Константин Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: Родионова Фаина Константиновна
Отец ребёнка: Архипов Константин Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1941
Сын: Архипов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Архипов Константин Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1951
Дочь: Телелюева Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Булатов Захар Кирьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область