Архипов Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти29.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Архипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1930
Рождение ребёнка
07.06.1933
Рождение ребёнка
18.07.1941
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.11.1942