Архипов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Константин Иванович

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Архипов Иван

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Мария Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.11.1942