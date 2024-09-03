Климов Кондратий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Кондратий Михайлович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Михаил Авдеевич

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
?.10.1865 ст.

Дочь: Климов Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
написано что умер в 5 месяцев https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#23
Рождение ребёнка
20.01.1867 ст.

Сын: Климов Феодосий Кондратьевич

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#39
Рождение ребёнка
06.06.1869 ст.

Дочь: (Климова) Анна Конлдратьевна

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#107
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.

Сын: Климов Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#197
Рождение ребёнка
16.06.1873 ст.

Дочь: (Климова) Марфа Кондратьевна

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#237
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.

Сын: Климов Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#285
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.

Дочь: (Климова) Серафима Кондратьевна

Мать ребёнка: Климова Анастасия Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#330
Смерть
Неизвестно

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