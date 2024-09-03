Климова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1865 ст.
Дочь: Климов Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
написано что умер в 5 месяцев https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#23
Рождение ребёнка
20.01.1867 ст.
Сын: Климов Феодосий Кондратьевич
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#39
Рождение ребёнка
06.06.1869 ст.
Дочь: (Климова) Анна Конлдратьевна
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#107
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.
Сын: Климов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#197
Рождение ребёнка
16.06.1873 ст.
Дочь: (Климова) Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#237
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.
Сын: Климов Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#285
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.
Дочь: (Климова) Серафима Кондратьевна
Отец ребёнка: Климов Кондратий Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#330
Смерть
Неизвестно