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Хабаров Денисов Николай Кириллов

Место рождения

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

01.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1850

Отец: Кирилл Алексеев

Мать: Агафья Тихонова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Максимова

Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Агрипина Максимова

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.04.1873

Дочь: Ирина Николаева

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
15.02.1875

Сын: Хабаров Тимофей Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
27.04.1877

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Хабаров Иван Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
28.04.1882

Сын: Хабаров (Денисов) Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
03.07.1884

Сын: Денисов Сергей Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Денисов Алексей Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
02.05.1888

Сын: Хабаров Николай Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
21.08.1890

Дочь: Хабарова Наталья Кириллова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Серково, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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