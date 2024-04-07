Хабаров Денисов Николай Кириллов
Место рождения
Дата рождения01.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1850
Отец: Кирилл Алексеев
Мать: Агафья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Максимова
Бракосочетание
13.02.1872
Жена: Агрипина Максимова
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.04.1873
Дочь: Ирина Николаева
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
15.02.1875
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
27.04.1877
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
14.08.1879
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
28.04.1882
Сын: Хабаров (Денисов) Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
03.07.1884
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
11.02.1886
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
02.05.1888
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
21.08.1890
Дочь: Хабарова Наталья Кириллова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Смерть
Неизвестно