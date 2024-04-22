Хабаров (Денисов) Дмитрий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаров (Денисов) Дмитрий Николаев

Место рождения

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

28.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1882

Отец: Хабаров Денисов Николай Кириллов

Мать: Агрипина Максимова

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
19.09.1904

Жена: Хабарова Анна Иванова

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: Хабарова Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Хабарова Анна Иванова

Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Хабаров Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Хабарова Анна Иванова

Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Хабаров Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Хабарова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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