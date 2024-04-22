Хабаров (Денисов) Дмитрий Николаев
Место рождения
Дата рождения28.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1882
Бракосочетание
19.09.1904
Жена: Хабарова Анна Иванова
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1906
Дочь: Хабарова Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Хабарова Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1910
Мать ребёнка: Хабарова Анна Иванова
Рождение ребёнка
26.08.1911
Мать ребёнка: Хабарова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно