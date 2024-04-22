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Хабаров Николай Николаев

Место рождения

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

02.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1888

Отец: Хабаров Денисов Николай Кириллов

Мать: Агрипина Максимова

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Хабарова Екатерина Степанова

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1913

Дочь: Хабарова София Николаевна

Мать ребёнка: Хабарова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Хабарова . Николаевна

Мать ребёнка: Хабарова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хабаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хабарова Екатерина Степанова

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