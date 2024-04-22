Хабаров Николай Николаев
Место рождения
Дата рождения02.05.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1888
Бракосочетание
30.05.1911
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1913
Дочь: Хабарова София Николаевна
Мать ребёнка: Хабарова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Хабарова . Николаевна
Мать ребёнка: Хабарова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хабаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хабарова Екатерина Степанова