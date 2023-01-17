Зяблов Назар Фролов
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Зяблов Фрол Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1804 ст.
Жена: Зяблова Меланья Иванова
Введенская церковь.
Рождение ребёнка
26.08.1810 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Меланья Иванова
Место жительства
С 1812 ст.
Старица, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно