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Зяблов Назар Фролов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Зяблов Фрол Иванов

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.11.1804 ст.

Жена: Зяблова Меланья Иванова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Введенская церковь.
Рождение ребёнка
26.08.1810 ст.

Сын: Зяблов Андрей Назаров

Мать ребёнка: Зяблова Меланья Иванова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1812 ст.
Старица, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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