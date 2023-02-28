Зяблов Фрол Иванов
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: Зяблов Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Зяблов Матвей Фролов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Петина Христиния Фролова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Зяблов Назар Фролов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1793 ст.
Сын: Зяблов Илья Фролов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812 ст.
Старица, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно