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Зяблов Фрол Иванов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Зяблов Иван Иванов

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Зяблов Матвей Фролов

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Петина Христиния Фролова

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Зяблов Назар Фролов

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Зяблов Григорий Фролов

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1793 ст.

Сын: Зяблов Илья Фролов

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1812 ст.
Старица, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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