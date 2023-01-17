Зырянов Иван Силуанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1859 ст.
Мать ребёнка: Зырянова Евгения Гавриловна
Рождение ребёнка
07.02.1862
Дочь: Подкорытова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Зырянова Евгения Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно