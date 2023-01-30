Зырянова Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Степанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Зырянов Егор Силуанович

Отец ребёнка: Зырянов Силуан

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Зырянов Иван Силуанов

Отец ребёнка: не указан

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Зырянов Матвей Силуанов

Отец ребёнка: не указан

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Зырянов Фёдор Силуанович

Отец ребёнка: не указан

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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