Зырянова Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Зырянов Силуан
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно