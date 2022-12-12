Зырянова (Мисилова) Евгения Гавриловна

Зырянова Евгения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Евгения Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мисилов Гаврила Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1859 ст.

Сын: Зырянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1862

Дочь: Подкорытова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Иван Силуанович

Смерть
Неизвестно
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