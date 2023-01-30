Зырянова (Мисилова) Евгения Гавриловна 1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Зырянова (Мисилова) Евгения Гавриловна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1837 ст., Космакова, Сысертский, Свердловская область

умерла Неизвестно

Отец
Мисилов Гаврила Иванович1813 ст. г.р.
Супруги
Зырянов Иван Силуанов1838 ст. г.р.
Дети
(Зырянова) Марфа Ивановна?.08.1857 ст. г.р.
Зырянов Михаил Иванович07.11.1859 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Мисилов Гаврила Иванович

Мать: не указана

Космакова, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Иван Силуанов

Место жительства
С 1845 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
?.08.1857 ст.

Дочь: (Зырянова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
07.11.1859 ст.

Сын: Зырянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
07.02.1862

Дочь: Подкорытова (Зырянова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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