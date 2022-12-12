Зырянова (Мисилова) Евгения Гавриловна

Зырянова Евгения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мисилов Гаврила Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1859 ст.
Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанович
Рождение ребёнка
07.02.1862
Дочь: Подкорытова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно