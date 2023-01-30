Зырянова (Мисилова) Евгения Гавриловна
женский, родилась 1837 ст., Космакова, Сысертский, Свердловская область
умерла Неизвестно
ОтецМисилов Гаврила Иванович1813 ст. г.р.
Супруги
Зырянов Иван Силуанов1838 ст. г.р.
Дети
(Зырянова) Марфа Ивановна?.08.1857 ст. г.р.
Зырянов Михаил Иванович07.11.1859 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Мисилов Гаврила Иванович
Мать: не указана
Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1845 ст.
Рождение ребёнка
?.08.1857 ст.
Дочь: (Зырянова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов
Рождение ребёнка
07.11.1859 ст.
Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов
Рождение ребёнка
07.02.1862
Дочь: Подкорытова (Зырянова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Зырянов Иван Силуанов
Смерть
Неизвестно