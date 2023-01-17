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Мисилов Гаврила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Зырянова Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Мисилов Осип Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Мисилова Евдокия Андреевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисилова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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