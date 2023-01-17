Мисилов Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Зырянова Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Мисилова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно