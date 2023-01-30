Мисилова Евдокия Андреевна
женский, родилась 1808 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Мисилов Гаврила Иванович1813 ст. г.р.
Дети
(Мисилова) Агния Гавриловна1841 ст. г.р.
(Мисилова) Варвара Гавриловна1847 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: (Мисилова) Агния Гавриловна
Отец ребёнка: Мисилов Гаврила Иванович
Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: (Мисилова) Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Мисилов Гаврила Иванович
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно