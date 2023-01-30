Мисилова Евдокия Андреевна 1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мисилова Евдокия Андреевна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1808 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Мисилов Гаврила Иванович1813 ст. г.р.
Дети
(Мисилова) Агния Гавриловна1841 ст. г.р.
(Мисилова) Варвара Гавриловна1847 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисилов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: (Мисилова) Агния Гавриловна

Отец ребёнка: Мисилов Гаврила Иванович

Космакова, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: (Мисилова) Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Мисилов Гаврила Иванович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.