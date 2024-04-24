Ловкова (Тяпнина) Матрена Павловна
Место рождения
Дата рождения09.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1876 ст.
Отец: Тяпнин Павел Дмитриевич
Мать: Тяпнина Татьяна Петровна
Матрена рождена 9 ноября 1876 г., крещена 9, запись 21. Сивозерской деревни крестьянин Павел Дмитриев Тяпнин и законная жена его Татьяна Петрова, оба православные ГААО Ф. 29 оп. 24 Л. 22 с. | Госархив... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1893 ст.
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 16 | о бракосочетании № 9 11 октября 1893 г. – жених: Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Труфановской крестьянин Михаил Петрович Ловков, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно