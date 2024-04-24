Ловкова (Тяпнина) Матрена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловкова (Тяпнина) Матрена Павловна

Место рождения

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1876 ст.

Отец: Тяпнин Павел Дмитриевич

Мать: Тяпнина Татьяна Петровна

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Матрена рождена 9 ноября 1876 г., крещена 9, запись 21. Сивозерской деревни крестьянин Павел Дмитриев Тяпнин и законная жена его Татьяна Петрова, оба православные ГААО Ф. 29 оп. 24 Л. 22 с. | Госархив... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.10.1893 ст.

Муж: Ловков Михаил Петрович

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 16 | о бракосочетании № 9 11 октября 1893 г. – жених: Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Труфановской крестьянин Михаил Петрович Ловков, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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