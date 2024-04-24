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Ловков Михаил Петрович

Место рождения

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.10.1893 ст.

Жена: Ловкова (Тяпнина) Матрена Павловна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 16 | о бракосочетании № 9 11 октября 1893 г. – жених: Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Труфановской крестьянин Михаил Петрович Ловков, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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