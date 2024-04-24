Ловков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1893 ст.
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 16 | о бракосочетании № 9 11 октября 1893 г. – жених: Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Труфановской крестьянин Михаил Петрович Ловков, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно