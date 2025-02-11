Зиновьев Иван Васильевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Зиновьев Иван Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1900, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Зиновьев Василий Иванович01.03.1873 г.р.
Мать
Зиновьева Пелагея Ивановна Тимофеева1881 г.р.
Дети
Зиновьев Александр Иванович10.11.1921 г.р.
(Зиновьева) Антонина Ивановна06.06.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Зиновьев Василий Иванович

Мать: Зиновьева Пелагея Ивановна Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.02.1921

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1921

Сын: Зиновьев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1925

Дочь: (Зиновьева) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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