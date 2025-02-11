Зиновьев Иван Васильевич
мужской, родился 1900, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЗиновьев Василий Иванович01.03.1873 г.р.
МатьЗиновьева Пелагея Ивановна Тимофеева1881 г.р.
Дети
Зиновьев Александр Иванович10.11.1921 г.р.
(Зиновьева) Антонина Ивановна06.06.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
08.02.1921
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1921
Сын: Зиновьев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1925
Дочь: (Зиновьева) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно