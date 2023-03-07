Зиновьев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1873
Бракосочетание
03.?.1899
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
23.03.1903
Сын: Зиновьев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
20.12.1907
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
02.03.1913
Сын: Зиновьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева
Смерть
Неизвестно