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Зиновьев Василий Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1873

Отец: Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич

Мать: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1899

Жена: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зиновьев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Зиновьев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1907

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1913

Сын: Зиновьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Тимофеева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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