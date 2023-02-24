Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

09.10.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дурасов (однодворец) Зиновий Наумович

Мать: Дурасова Агафья Илларионовна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Аверкова Евдокия Дурасова

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Зотова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кондратьева - Синицына Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мухина Елена Дурасова

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Зиновьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.10.1873
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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