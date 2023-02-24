Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1839
Дата смерти09.10.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Аверкова Евдокия Дурасова
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Зотова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кондратьева - Синицына Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мухина Елена Дурасова
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1873
Сын: Зиновьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна
Смерть
09.10.1873