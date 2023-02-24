Кондратьева - Синицына Наталья Ивановна
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1866
Дата смерти16.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Кондратьев - Синицын Илларион Егорович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Дочь: Романова Татьяна Синицына
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Сын: Кондратьев - Синицын Федор Егорович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Сын: Кондратьев - Синицын Пмв Емельян Егорович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Сын: Кондратьев - Синицын Михаил Егорович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович