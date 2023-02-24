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Кондратьева - Синицына Наталья Ивановна

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

16.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич

Мать: Дурасова - Зиновьева Ольга Егоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1884

Муж: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Кондратьев - Синицын Илларион Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1887

Дочь: Романова Татьяна Синицына

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Кондратьев - Синицын Федор Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1896

Сын: Кондратьев - Синицын Пмв Емельян Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1898

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Кондратьев - Синицын Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1906

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.11.1911
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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