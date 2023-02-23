Дурасова Агафья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова Агафья Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

19.10.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Зиновий Наумович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
19.10.1873
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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