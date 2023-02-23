Дурасова Агафья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти19.10.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дурасов (однодворец) Иван Зиновьевич
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Зиновий Наумович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
19.10.1873
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область