Титов (Пухов) Алексей Иванович 11.03.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов (Пухов) Алексей Иванович

Место рождения

д.Анисимово

Дата рождения

11.03.1833

Дата смерти

22.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1833

Отец: Иван Титов

Мать: Пелагея Данилова

д.Анисимово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Домника Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1867

Дочь: Комолова (Титова Или Пухова) Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Пухова Домника Ивановна

Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: Пухов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пухова Домника Ивановна

Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.03.1898
д.Анисимово

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