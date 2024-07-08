Титов (Пухов) Алексей Иванович
Место рожденияд.Анисимово
Дата рождения11.03.1833
Дата смерти22.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1833
Отец: Иван Титов
Мать: Пелагея Данилова
д.Анисимово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Домника Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1867
Дочь: Комолова (Титова Или Пухова) Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Пухова Домника Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1876
Мать ребёнка: Пухова Домника Ивановна
Смерть
22.03.1898
д.Анисимово