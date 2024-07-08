Пухов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1876
Дата смерти07.01.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876
Бракосочетание
10.04.1895
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: Рябова (Пухова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пухова (Горелова) Фекла Андреевна
д.Анисимово
Рождение ребёнка
23.07.1918
Дочь: Бычкова (Пухова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Пухова (Горелова) Фекла Андреевна
Смерть
07.01.1937