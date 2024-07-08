Пухов Иван Алексеевич 19.06.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пухов Иван Алексеевич

Место рождения

Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.06.1876

Дата смерти

07.01.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876

Отец: Титов (Пухов) Алексей Иванович

Мать: Пухова Домника Ивановна

Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.04.1895

Жена: Пухова (Горелова) Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Рябова (Пухова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пухова (Горелова) Фекла Андреевна

д.Анисимово
Рождение ребёнка
23.07.1918

Дочь: Бычкова (Пухова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Пухова (Горелова) Фекла Андреевна

Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
07.01.1937

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