Некрасов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения15.07.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1834
Отец: Некрасов Иван Павлов
Бракосочетание
22.01.1860
Рождение ребёнка
12.04.1861
Дочь: Иван Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Косминична
Рождение ребёнка
14.06.1863
Дочь: Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Косминична
Смерть
Неизвестно