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Некрасов Илья Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1834

Отец: Некрасов Иван Павлов

Мать: Некрасова Наталья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1860

Жена: Некрасова Анисья Косминична

Рождение ребёнка
12.04.1861

Дочь: Иван Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Косминична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1863

Дочь: Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Косминична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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