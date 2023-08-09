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Некрасов Иван Павлов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.03.1804

Дата смерти

17.03.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1804

Отец: Некрасов Павел Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1829

Жена: Некрасова Наталья Козьмина

Рождение ребёнка
11.10.1830

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1832

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1834

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.03.1840