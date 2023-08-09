Некрасов Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения24.03.1804
Дата смерти17.03.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1804
Отец: Некрасов Павел Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
10.11.1829
Рождение ребёнка
11.10.1830
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина
Рождение ребёнка
04.11.1832
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина
Рождение ребёнка
15.07.1834
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1840