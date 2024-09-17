Недорезов Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Недорезов Василий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Вера Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Василий Максимович
Мать ребёнка: Недорезова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Иван Максимович
Мать ребёнка: Недорезова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Недорезова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорезова Марфа
Рождение ребёнка
1924
Сын: Недорезов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Недорезова Марфа
Смерть
Неизвестно