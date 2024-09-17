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Недорезов Максим Васильевич

Место рождения

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Недорезов Василий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Вера Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Василий Максимович

Мать ребёнка: Недорезова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Иван Максимович

Мать ребёнка: Недорезова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Недорезова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорезова Марфа

Рождение ребёнка
1924

Сын: Недорезов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Недорезова Марфа

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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