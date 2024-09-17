Недорезова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Василий Максимович
Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Иван Максимович
Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Недорезов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич
Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно