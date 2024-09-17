Недорезова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Василий Максимович

Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Иван Максимович

Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Недорезов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Недорезов Максим Васильевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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