Черепанова (Китаева) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1811
Сын: Черепанов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
02.07.1814
Дочь: Феврония Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Домника Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Усов Иван Федорович
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черепанов Иосиф Федорович
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черепанов Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858