Черепанова (Китаева) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Китаева) Марина Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Китаев Иван Михайлович

Мать: Китаева Анастасия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Черепанов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1814

Дочь: Феврония Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Черепанов Иван Федорович

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Домника Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Усов Иван Федорович

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Черепанов Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Черепанов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Черепанов Федор Фаддеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Федор Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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