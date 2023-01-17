Черепанов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Черепанова Устина Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Черепанов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Черепанова Устина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепанова Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно