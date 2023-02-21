Черепанова Устина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Устина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Черепанов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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