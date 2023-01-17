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Черепанов Иосиф Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Черепанов Федор Фаддеевич

Мать: Черепанова Марина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Черепанов Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анисия Иосифовна

Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Черепанов Федор Иосифович

Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Черепанов Матвей Иосифович

Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Евдокия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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