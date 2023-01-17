Черепанов Иосиф Федорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черепанов Гавриил Иосифович
Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анисия Иосифовна
Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Черепанов Федор Иосифович
Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1856
Сын: Черепанов Матвей Иосифович
Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно