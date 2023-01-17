Черепанова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черепанов Гавриил Иосифович
Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анисия Иосифовна
Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Черепанов Федор Иосифович
Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Черепанов Матвей Иосифович
Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно