Черепанова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанова Евдокия Никитична

Черепанова Евдокия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Черепанов Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анисия Иосифовна

Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Черепанов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Черепанов Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Черепанов Иосиф Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Иосиф Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close