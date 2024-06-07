Коробова (Чиркова) Степанида Романовна Между 1831 и 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова (Чиркова) Степанида Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1836

Отец: Чирков Роман Гурьевич

Мать: Чиркова Татьяна Ермаловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина (Коробова) Варвара Карповна

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Останина (Коробова) Мария Карповна

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Место жительства
Неизвестно
п. над р. Березовкой, Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Коробов Филипп Карпович

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Коробов Петр Карпович

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Коробова) Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Коробов Иван Карпович

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Огорельцева (Коробова) Анна Карповна

Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич

Смерть
Неизвестно

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