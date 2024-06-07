Коробова (Чиркова) Степанида Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1836
Отец: Чирков Роман Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина (Коробова) Варвара Карповна
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Останина (Коробова) Мария Карповна
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Место жительства
Неизвестно
п. над р. Березовкой, Россия
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Коробова) Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Огорельцева (Коробова) Анна Карповна
Отец ребёнка: Коробов Карп Евсегнеевич
Смерть
Неизвестно