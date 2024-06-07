Вахрушева (Коробова) Анна Карповна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Коробов Карп Евсегнеевич

Мать: Коробова (Чиркова) Степанида Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Игнатий Антонович

Место жительства
Неизвестно
д. Ерехинская, Россия
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна

Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна

Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вахрушев Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Вахрушев Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кощеева (Вахрушева) Евдокия Игнатиевна

Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Вахрушева Ольга Игнатиевна

Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович

Смерть
Неизвестно

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