Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Ерехинская, Россия
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна
Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна
Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Вахрушев Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кощеева (Вахрушева) Евдокия Игнатиевна
Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Вахрушева Ольга Игнатиевна
Отец ребёнка: Вахрушев Игнатий Антонович
Смерть
Неизвестно