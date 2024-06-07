Злобина (Коробова) Варвара Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобина (Коробова) Варвара Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробов Карп Евсегнеевич

Мать: Коробова (Чиркова) Степанида Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Злобин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Злобин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Злобина) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Злобин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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