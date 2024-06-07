Злобина (Коробова) Варвара Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899
Сын: Злобин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Злобин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Злобина) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Злобин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно