Злобин Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина (Коробова) Варвара Карповна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Злобин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Злобина (Коробова) Варвара Карповна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Злобина) Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Злобина (Коробова) Варвара Карповна

Смерть
Неизвестно

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