Злобин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Злобин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Злобина (Коробова) Варвара Карповна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Злобина) Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Злобина (Коробова) Варвара Карповна
Смерть
Неизвестно