Элькин Наум Моисеевич
Место рожденияУкраинская ССР, Полтавская обл., г. Кременчуг
Дата рождения1908
Дата смерти13.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Элькин Моисей
Мать: не указана
Украинская ССР, Полтавская обл., г. Кременчуг
Рождение ребёнка
01.01.1933
Мать ребёнка: Элькина Рахиль Марковна
Рождение ребёнка
10.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Элькина Рахиль Марковна
Военная служба
Неизвестно
Белоцерковский ГВК, Украинская ССР, Киевская обл., г. Белая Церковь
Смерть
13.01.1945