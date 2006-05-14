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Элькин Наум Моисеевич

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Место рождения

Украинская ССР, Полтавская обл., г. Кременчуг

Дата рождения

1908

Дата смерти

13.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Элькин Моисей

Мать: не указана

Украинская ССР, Полтавская обл., г. Кременчуг
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Элькин Маэль Наумович

Мать ребёнка: Элькина Рахиль Марковна

Рождение ребёнка
10.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Элькина Рахиль Марковна

Военная служба
Неизвестно
Белоцерковский ГВК, Украинская ССР, Киевская обл., г. Белая Церковь
Смерть
13.01.1945
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