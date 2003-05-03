Элькина (Шустер) Рахиль Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1911
Дата смерти03.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1933
Отец ребёнка: Элькин Наум Моисеевич
Рождение ребёнка
10.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Элькин Наум Моисеевич
Смерть
03.05.2003