Элькина (Шустер) Рахиль Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элькина (Шустер) Рахиль Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1911

Дата смерти

03.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Элькин Маэль Наумович

Отец ребёнка: Элькин Наум Моисеевич

Рождение ребёнка
10.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Элькин Наум Моисеевич

Смерть
03.05.2003
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