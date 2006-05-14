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Элькин Маэль Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

14.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: Элькин Наум Моисеевич

Мать: Элькина Рахиль Марковна

Рождение ребёнка
23.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Элькина Майя Рувимовна

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
14.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Элькина Майя Рувимовна

Оренбург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Элькина Майя Рувимовна

Смерть
14.05.2006
Оренбург
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