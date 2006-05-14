Элькин Маэль Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти14.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Отец: Элькин Наум Моисеевич
Мать: Элькина Рахиль Марковна
Рождение ребёнка
23.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Элькина Майя Рувимовна
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
14.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Элькина Майя Рувимовна
Оренбург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Элькина Майя Рувимовна
Смерть
14.05.2006
Оренбург